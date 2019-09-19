Житель Мордовии пожаловался на соседа, который нарушает правила содержания свиней

В Теньгушевском районе местный житель пожаловался на соседа, который нарушает ветеринарные правила содержания животных.

В ходе проведения проверки по указанному факту было установлено, что житель села Дудниково упомянутого района действительно допустил нарушения ветеринарных правил содержания животных. Выяснилось, что отсутствует учет и идентификация свиней, а при входе в помещение для содержания данных животных нет дезинфекционного коврика.

В итоге житель села Дудниково был привлечен к административной ответственности.

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Источник: ursn-rm.ru