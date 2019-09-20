Житель Рузаевки, ударивший собутыльника топором по голове, отправится в тюрьму

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который ударил своего 27-летнего собутыльника топором по голове.

3 июня нынешнего года три жителя Рузаевки распивали алкогольные напитки в гараже одного из них. В ходе попойки между двумя участниками застолья 37- и 27-летнего возраста вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший мужчина ударил оппонента металлической частью топора по голове. Осознав содеянное, преступник на автомобиле третьего участника попойки отвез пострадавшего в больницу. Медики диагностировали у 27-летнего парня открытую черепно-мозговую травму.

Решением суда в отношении 37-летнего жителя Рузаевки была избрана мера наказания в виде 5 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф