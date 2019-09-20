Полицейские призывают жителей Мордовии не оставлять маленьких детей без присмотра

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей Мордовии не оставлять детей без присмотра.

На днях в Саранске произошло несколько случаев, связанных с оставлением маленьких детей без присмотра, которые при неблагоприятном ходе событий могли бы обернуться трагедией.

Вечером 18 сентября жительница Саранска занималась домашними делами и не следила за своим годовалым ребенком. Когда горожанка решила проверить, чем занимается её сын, она обнаружила, что он играется возле контейнера со стиральным порошком, емкость при этом была открыта. Женщина оперативно вызвала медиков. К счастью, выяснилось, что мальчик не успел попробовать на вкус порошок.

В тот же день в Саранске произошел ещё один похожий инцидент. 2-летняя девочка, оставшись на некоторое время без присмотра матери, стала играться с флаконом от назальных капель. К счастью, данное времяпровождение ребенка не повлекло за собой никаких опасных последствий.

На минувших выходных в Саранске ещё одна девочка 2-летнего возраста употребила несколько таблеток детского противовирусного препарата. Взрослые в это время за ребенком не присматривали. Медики установили, что употребленные девочкой таблетки не нанесли её здоровью никакого вреда.

Стражи порядка напоминают о том, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра даже на несколько минут. Кроме того, из зоны видимости малышей нужно убирать острые предметы, лекарства и бытовую химию. Также нельзя разрешать детям играть возле окон и балконов.

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Источник: 13.мвд.рф