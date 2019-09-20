В Саранске посетитель гипермаркета электроники расплатился за товар фальшивыми деньгами

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Поддельная денежная купюра номиналом 500 рублей поступила в отдел кассового обслуживания в сейф-пакете из гипермаркета электроники, расположенного в Саранске.

В ходе осмотра фальшивой банкноты были обнаружены следующие несоответствия: полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, металлизированная нить выполнена путем нанесения краски, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, микроперфорация выполнена путем прокола.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф