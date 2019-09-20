В Зубово-Полянском районе горела крыша жилого дома

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание крыши жилого дома.

Вечером 19 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Покровские Селищи. На улице Монастырской загорелась кровля жилого дома №215. Площадь распространения пламени составила 105 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания кровли жилого дома устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru