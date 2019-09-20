Два жителя Саранска жестоко избили мужчину

В Саранске стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые избили мужчину.

В ночь на 7 сентября 35-летний гражданин отдыхал в одной из бань Саранска. В определенный момент мужчина поссорился с двумя другими посетителями заведения 1990 и 1992 годов рождения. Участники ссоры вышли на улицу, дабы выяснить отношения. Постепенно словесная перепалка переросла в драку. Оппоненты жестоко избили 35-летнего мужчину. Кроме того, один из фигурантов уголовного дела ударил пострадавшего стеклянной бутылкой по голове.

35-летний мужчина в результате избиения получил ушиб, открытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом лобной кости.

Жители Саранска, избившие пострадавшего, в кратчайшие сроки были задержаны, ранее один из них уже имел проблемы с законом. По факту избиения 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф