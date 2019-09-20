В Саранске сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по популяризации светоотражателей

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие, направленное на популяризацию световозвращающих элементов, в гимназии №29.

Ученикам указанной гимназии была наглядно продемонстрирована эффективность использования световозвращающих элементов. Кроме того, были разобраны сложные ситуации, которые могут встретиться на дороге.

В завершении мероприятия сотрудники Госавтоинспекции показали детям фильм и подарили световозвращающие элементы.

С начала нынешнего года в Мордовии произошло 74 ДТП с участием пешеходов в темное время суток. Вследствие данных происшествий 13 человек погибли и ещё 62 получили травмы.

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Источник: 13.мвд.рф