В Мордовии сотрудники ГИБДД проведут операцию «Безопасный регион»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный регион».

Указанное мероприятие будет проводиться 21 и 22 сентября. Данная операция направлена на предупреждение и пресечение нарушений ПДД.

В период с января по август нынешнего года на территории Мордовии было зарегистрировано 635 ДТП, в результате которых 83 человека погибли и ещё 914 получили различные телесные повреждения. В большинстве случаев имело место столкновение транспортных средств.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф