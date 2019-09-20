Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником ГУ МЧС РФ по Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков 18 сентября провел рабочую встречу с начальником ГУ МЧС РФ по Мордовии Андреем Наумовым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории региона.

Отдельное внимание было уделено подписанию соглашения о передаче части полномочий с учетом изменений в законодательстве, направленных на исключение дублирующих функций у федеральных и республиканских структур, а также централизацию управления при реагировании на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, было обсуждено увеличение с 1 января следующего года денежного довольствия пожарных и спасателей, которые финансируются за счет республиканского бюджета.

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Источник: 13.mchs.gov.ru