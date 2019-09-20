Бухгалтер одной из школ Саранска подозревается в присвоении бюджетных денег

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении гражданки, которая подозревается в присвоении бюджетных денежных средств.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что подозреваемая, занимая должность бухгалтера одной из школ Саранска, в период с 2016 года по нынешний год изготавливала фиктивные ведомости для выплаты своей заработной платы, указывая в них сумму, которая превышает реальный размер оклада. Данные документы проводились по бухгалтерскому учету образовательного учреждения и направлялись в банк для проведения операции по зачислению денежных средств на счет женщины.

Общая сумма ущерба составила 543,8 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф