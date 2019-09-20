Жительница Мордовии пропала без вести, уехав в Московскую область

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жительницу Мордовии, которая пропала без вести, уехав в Московскую область.

Дуванова Татьяна Александровна 1981 года рождения, являющаяся жительницей Мордовии, 20 июня нынешнего года уехала в Московскую область. С этого дня женщина перестала выходить на связь со своими родственниками.

Все, кто владеет какими-либо данными о местонахождении пропавшей без вести жительницы Мордовии, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(83458) 2-51-02, 38-59-28, 89271983411 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф