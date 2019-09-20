В Мордовии сотрудники прокуратуры помогли инвалиду восстановить пенсию

В Мордовии благодаря вмешательству прокуратуры были возобновлены выплаты пенсии гражданину, имеющему инвалидность.

С 1 марта текущего года в Рузаевке местному жителю, который является пенсионером и инвалидом второй группы, была прекращена выплата пенсии и ежемесячной денежной выплаты по инвалидности. Причиной тому стало свидетельство о смерти мужчины, поступившее в пенсионный фонд из Московской области.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выяснили, что указанный гражданин жив, а также установили, что мужчина потерял свой паспорт из-за неосторожности.

Рузаевский районный суд постановил возобновить выплаты.

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Источник: prokrm.ru