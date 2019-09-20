Представители руководства УФСИН РФ по Мордовии пообщались с осужденными

В исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии представители руководства ведомства встретились с осужденными.

В ходе визита представители руководства УФСИН РФ по Мордовии посетили столовую, штрафной изолятор, жилые помещения отрядов, в том числе отряд строгих условий содержания.

В клубе-столовой прошло общение осужденных с представителями руководства.

Помимо этого, был организован прием осужденных по личным вопросам.

По информации, опубликованной пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что первый заместитель прокурора Мордовии посетил одну из местных колоний.

Источник: 13.fsin.su