Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасного пользования электроприборами

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о необходимости соблюдения правил безопасного пользования электроприборами.

Небрежная эксплуатация электрических приборов может стать причиной пожара.

Дабы избежать чрезвычайных ситуаций, нужно следить за тем, чтобы штекер был плотно вставлен в розетку, поскольку в противном случае прибор может перегреться. Также нельзя оставлять включенными электрообогреватели на ночь и запрещено использовать их для сушки вещей.

Кроме того, нельзя включать много электроприборов в одну розетку. Также не следует размещать электрообогреватели рядом с легковоспламеняющимися вещами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru