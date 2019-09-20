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Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Сотрудники колонии-поселения №8 УФСИН РФ по Мордовии посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ясная поляна».

Сотрудники указанного исправительного учреждения привезли детям сладости, фрукты, канцелярские товары, настольные и развивающие игры, а также одежду.

Представители центра тепло встретили гостей, отметив, что благодаря их помощи и поддержке, жизнь в учреждении становится более увлекательной, а детей окружают тепло и уют. 

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su