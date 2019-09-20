В Саранске прошел семинар по возделыванию кукурузы

Управление по социальному развитию села и расширению рынка сельскохозяйственной продукции совместно с ООО «Агротехноком» провели семинар-совещание по возделыванию кукурузы в ГУП РМ «Луховское» Октябрьского района Саранска, где посеяны делянки кукурузы российских и французских гибридов.

ООО «Агротехноком» более 20 лет занимается поставками репродукционных семян кукурузы и является официальным представителем ряда калибровочных заводов России.

В ходе семинара с докладом о технологии возделывания, гибридах кукурузы и выборе гибрида кукурузы при производстве силоса и зерна выступил кандидат сельскохозяйственных наук Потапов А.П.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru