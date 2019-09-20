Разъяренный бык едва не убил жителя Мордовии

В Торбеевском районе бык едва не убил мужчину.

Указанный инцидент произошел в селе Носакино. Бык внезапно принялся нападать на людей, которые шли по проселочной дороге. В определенный момент животное сбило с ног мужчину. Бык пытался насадить сельчанина на рога.

Участковый и несколько жителей указанного населенного пункта смогли усмирить быка, благодаря чему жизнь пострадавшего была спасена. Что именно привело в ярость животное, не сообщается.

По информации «Известий Мордовии».

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