В Торбеево местный житель избивал жену и ребенку

В Торбеево местный житель систематически избивал жену и ребенка.

Недавно в полицию поступило сообщение о том, что житель одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного по адресу – улица Спортивная, избивает свою супругу и маленького ребенка, а также высказывает в их адрес угрозы убийством. Прибывшие на место инцидента стражи порядка задержали мужчину.

Известно, что ранее дебошир неоднократно применял насилие в отношении членов своей семьи.

Жена задержанного написала на него заявление.

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Источник: moyaokruga.ru