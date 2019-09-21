Ученик одной из школ Саранска заболел менингитом

В Саранске ученик одной из местных школ заболел менингитом.

В начале сентября менингит был диагностирован у ученика первого класса гимназии №20. Эпидемиологи проверили санитарное состояние учебного заведения и провели дезинфекцию.

В школе специалисты не обнаружили никаких патогенных вирусов. Это означает, что инфекция была занесена в учебное заведение извне.

Стоит упомянуть, что менингит представляет собой воспаление мягкой мозговой оболочки. Заболевание оказывает негативное влияние на нервную систему.

Эпидемиологи напоминают о том, что следует мыть руки и еду, дабы защититься от менингита.

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Источник: info-rm.com