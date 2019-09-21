В Ромодановском районе горела баня

В Ромодановском районе произошло возгорание бани.

Вечером 20 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории деревни Старая Карачиха. Возле дома №17, расположенного по адресу – улица Садовая, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru