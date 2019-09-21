Жительница Ковылкинского района пойдет под суд по обвинению в убийстве гражданского мужа

В Ковылкинском районе суд вынесет приговор в отношении 26-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего гражданского супруга.

Преступление было совершено 7 июля нынешнего года в селе Польцо. 26-летняя девушка и её 42-летний сожитель находились в гостях. Гражданские супруги распивали алкогольные напитки. В ходе попойкой между обвиняемой и её сожителем вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина ударил девушку по лицу. В ответ на это обвиняемая ударила сожителя ножом в живот. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф