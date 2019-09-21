В Чамзинском районе горели надворные постройки

В Чамзинском районе произошло возгорание надворных построек.

Днём 20 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Большое Маресево. Возле дома №45, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелись надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 250 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru