Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести местный житель.

30 августа нынешнего года Пресняков Александр Геннадьевич 1969 года рождения, являющийся жителем Саранска, ушел из одной из больниц города. С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины отсутствует.

Известно, что разыскиваемый гражданин был одет в светло-серую рубашку, камуфлированную куртку, темные брюки и черные шлепки.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего без вести жителя Саранска, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-90-02, 29-84-34, 29-90-23, 89879938757 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф