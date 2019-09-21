В Саранске был задержан парень, ограбивший женщину на остановке общественного транспорта

В Саранске сотрудники полиции задержали 25-летнего молодого человека, который подозревается в ограблении женщины.

Стражами порядка было установлено, что на улице Гагарина 25-летний парень подбежал к женщине, которая стояла на остановке общественного транспорта «Фурманова», выхватил у неё из рук сумку и скрылся. Подозреваемый забрал 800 рублей, а мобильный телефон, документы и другие личные вещи пострадавшей выбросил.

В кратчайшие сроки молодой человек был задержан. Парень признал свою вину и заявил, что совершил преступление из-за того, что пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф