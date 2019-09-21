В прокуратуре Мордовии состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов

В прокуратуре Мордовии прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики.

В ходе указанного совещания был рассмотрен вопрос о практике прекращения уголовных дел на досудебной и судебной стадиях судопроизводства по основаниям, которые не являются реабилитирующими.

Проведенный правоохранительными органами анализ засвидетельствовал, что причинами вынесения незаконных и необоснованных решений о прекращении уголовного дела в большинстве случаев является низкий уровень ведомственного контроля. Руководителями следственных органов и начальниками органов дознания полномочия по проверке материалов уголовного дела и даче указаний о направлении расследования в полной мере не используются, по причине чего упускается возможность своевременного устранения недостатков.

Кроме того, недостаточно эффективно организован прокурорский надзор. Допущенные органами предварительного расследования нарушения в большинстве случаев выявляются только на стадии принятия итогового процессуального решения.

В ходе координационного совещания был разработан комплекс конкретных мер, направленных на повышение качества предварительного расследования.

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Источник: prokrm.ru