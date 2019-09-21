В Саранске прошел семинар для предпринимателей

В администрации Саранска 19 сентября прошел семинар для предпринимателей.

В ходе указанного семинара были рассмотрены вопросы проведения контрольно-надзорных процедур Роспотребнадзора в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Представители Роспотребнадзора рассказали присутствующим о проведении плановых и внеплановых проверок, об основных видах нарушений, которые выявляются в ходе проверок, мерах по их предотвращению и административной ответственности, а также о проведении процедуры контрольной закупки.

Кроме того, до участников семинара была доведена информация об изменениях, произошедших в текущем году в законодательстве по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также о введении системы маркировки табачной и молочной продукции.

Представители ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» путем анкетирования провели опрос представителей бизнеса об уровне коррупции в регионе.

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Источник: adm-saransk.ru