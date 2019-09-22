Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:0 обыграла ФК «Текстильщик»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:0 одержала победу над ФК «Текстильщик» из Иваново.

Указанный матч прошел 21 сентября в Саранске. Местом проведения футбольного поединка стал стадион «Старт». Поддержать любимые команды пришли более 700 болельщиков.

На 20-й минуте первый и единственный в ходе данной игры гол забил футболист «Мордовии» Виктор Сергеев. В итоге матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ФК «Мордовия».

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Источник: fc-mordovia.ru