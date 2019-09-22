В Мордовии школьница умерла от инсульта

В Мордовии ученица одной из местных школ скончалась по причине инсульта.

Трагедия произошла в посёлке Комсомольский Чамзинского района. На днях 16-летняя ученица десятого класса одной из местных школ стала жаловаться на сильные головные боли. Родственники девочки вызвали медиков. Последние, осмотрев школьницу, госпитализировали её в районную больницу. В указанном медицинском учреждении было принято решение о том, что девочку нужно срочно везти в Саранск. К сожалению, спасти школьницу так и не удалось. Причиной смерти девочки стал инсульт.

Известно, что школьница была единственным ребенком в семье.

По информации «Известий Мордовии».

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