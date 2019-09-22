В Саранске 13-летняя школьница упала из окна восьмого этажа.

Инцидент произошел вечером 21 сентября. Из окна восьмого этажа жилого дома, расположенного по адресу – улица Пуркаева, упала 13-летняя девочка. Пострадавшая выжила, в настоящее время врачи борются за её жизнь. Имеются сведения, согласном которым девочка является ученицей школы №32.

Следственный комитет Мордовии подтвердил данную информацию. Представители правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, девочка находилась в подъезде многоэтажки вместе со своими подружками.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Мордовии школьница умерла от инсульта.