В Саранске прошла акция «Автотрезвость»

В Саранске 20 сентября прошла акция под названием «Автотрезвость».

В рамках указанной акции общественники предлагали водителям автотранспорта испытать на себе, как представляется дорога пьяному автомобилисту. Это можно было осуществить с помощью специальных очков, имитирующих как зрительное восприятие окружающей действительности, так и координацию человека, находящегося в состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводили с водителями беседы по ПДД и профилактике аварийности. Кроме того, каждый участник мероприятия получил брошюру соответствующего содержания.

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Источник: 13.мвд.рф