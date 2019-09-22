Житель Ардатовского района понесет ответственность за нарушение земельного законодательства

В Мордовии местный житель понесет ответственность за нарушение земельного законодательства.

Ранее сотрудники Россельхознадзора выдали жителю села Старое Ардатово Ардатовского района предписание об устранении нарушений земельного законодательства, которые были выявлены на принадлежащем ему земельном участке.

Указанное предписание не было исполнено. В итоге в отношении владельца земельного участка был составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, жителю Ардатовского района было повторно выдано предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства.

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Источник: ursn-rm.ru