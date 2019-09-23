В Саранске загорелся мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.

Днём 22 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Т. Котовского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в подвале недостроенного здания горит мусор. Площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусора устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе горели надворные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru