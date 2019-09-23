В Саранске загорелся мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.
Днём 22 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Т. Котовского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в подвале недостроенного здания горит мусор. Площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания мусора устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru