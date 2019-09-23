Полицейские изъяли марихуану у жителя Мордовии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.

На одном из участков дороги, соединяющей населенные пункты Желтоноговские Выселки и Лысая Гора, стражами порядка был задержан житель села Новодевичье, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована марихуана массой 550 г. Мужчина заявил, что собрал дикорастущую коноплю на заброшенном поле для личных нужд.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф