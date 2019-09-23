В Ардатове горела заброшенная постройка

В Ардатове произошло возгорание заброшенной постройки.

Происшествие произошло ранним утром 22 сентября. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелось бесхозное строение. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 150 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru