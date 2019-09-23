В УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-методические сборы

На базе отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-методические сборы с начальниками караулов и помощниками начальников караулов отделов по конвоированию.

Целями указанных сборов стали совершенствование профессиональных знаний и навыков, усвоение требований приказов и инструкций, а также проверка уровня знаний сотрудников и их способностей принимать правильные решения при осложнении обстановки.

​На учебно-методические сборы привлекались сотрудники отдела по конвоированию, СИЗО-1, СИЗО-2, ИК-6, ЛИУ-3.

В ходе сборов был проведен смотр внешнего вида с проверкой служебных удостоверений и жетонов.

С сотрудниками, выполняющими функции конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, были проведены практические занятия.

На показных занятиях были отработаны действия караула по конвоированию при побеге и пожаре во время движения специального автомобиля.

​​По итогам сборов была осуществлена проверка знаний должностных обязанностей и руководящих нормативно-правовых актов. Кроме того, были приняты зачеты в форме тестирования.

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Источник: 13.fsin.su