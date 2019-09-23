В Саранске в результате ДТП пострадал 47-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 47-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 20 сентября на территории Ленинского района города. На проспекте Ленина 21-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа-Сид», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Опель-Астра», вследствие чего транспортные средства столкнулись. После соударения вторая машина врезалась в автомобиль марки «Тойота-Камри», который двигался во встречном направлении.

Пострадал 47-летний пассажир «Опеля». Мужчина доставлялся в ГБУЗ РМ МРКБ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф