В Чамзинском районе в ДТП пострадали две женщины

В Чамзинском районе по причине ДТП пострадали две женщины.

Происшествие произошло вечером 20 сентября на 2-м километре дороги, пролегающей между селом Медаево и трассой, соединяющей Саранск и Ульяновск. По предварительной информации, 24-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», превысив скорость, потеряла контроль над управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Виновница ДТП и её 48-летняя пассажирка доставлялись в ГБУЗ «Комсомольская МБ». После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в результате ДТП пострадал 47-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф