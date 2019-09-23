В Саранске по причине ДТП пострадал 52-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, вследствие которого пострадал 52-летний мужчина.

ДТП произошло вечером 20 сентября на улице Старопосадской. Возле дома №36, расположенного по указанному адресу, 52-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21104 во время совершения разворота не занял крайнее левое положение на проезжей части, в результате чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Лада-Приора», который двигался в попутном направлении.

Виновнику аварии понадобилась медицинская помощь.

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Источник: 13.мвд.рф