В Атяшевском районе загорелся грузовик

В Атяшевском районе произошло возгорание грузового автомобиля.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 21 сентября. На территории указанного района во время движения загорелся грузовой автомобиль марки КамАЗ 2005 года выпуска.

В ликвидации возгорания принимали участие сотрудники пожарной части №9.

В результате пожара никто не пострадал.

Огонь повредил кабину и подкапотные агрегаты транспортного средства на площади 4 кв. м.

Причина возгорания грузового автомобиля в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm