В Атяшевском районе загорелся грузовик

В Атяшевском районе произошло возгорание грузового автомобиля.
Указанное происшествие произошло поздним вечером 21 сентября. На территории указанного района во время движения загорелся грузовой автомобиль марки КамАЗ 2005 года выпуска.
В ликвидации возгорания принимали участие сотрудники пожарной части №9.
В результате пожара никто не пострадал.
Огонь повредил кабину и подкапотные агрегаты транспортного средства на площади 4 кв. м.
Причина возгорания грузового автомобиля в настоящее время устанавливается.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
Также читайте о том, что в Саранске горел мусор.
Источник: vk.com/pro_10tvrm