В Мордовии сбитая автомобилем собака травмировала пешехода

В Мордовии произошло не совсем обычное ДТП.

Днём 21 сентября на 3-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Ардатов, Редкодубье и Михайловка, гражданин 1990 года рождения, управлявший автомобилем марки «Лада-Калина», совершил наезд на собаку, которая внезапно выбежала на проезжую часть. От удара животное отбросило под ноги пешеходу 1962 года рождения, который находился на обочине.

Пешеход получил телесные повреждения. Мужчина был доставлен в больницу.

О состоянии собаки не сообщается.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

По информации, опубликованной в сообществе «Безопасность на дорогах г. Ардатов, п. Атяшево».

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Источник: vk.com/public176878387