В Краснослободске был задержан пьяный водитель иномарки

В Краснослободске стражами порядка был задержан пьяный водитель иномарки.

Вечером 20 сентября наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения гражданина, который сел за руль автомобиля марки «Лифан» и начал движение.

Сотрудники Росгвардии совместно с прибывшим экипажем ГИБДД остановили машину. За рулем транспортного средства находился 32-летний житель Саранска. В отношении нарушителя был составлен протокол.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia