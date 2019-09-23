В Саранске не выбрали перевозчика со Светотехстроя до Юго-Запада

В Саранске на прошлой неделе завершился конкурс по выбору перевозчика на маршрут, соединяющий Юго-запад и Светотехстрой по Юго-западному шоссе.

КУ «Транспортное управление» сообщило, что ни один перевозчик не подал заявок для участия в указанном конкурсе.

Мэр Саранска Пётр Тултаев в ходе оперативного совещания, которое прошло 23 сентября в городской администрации, заявил, что к нему на прием приходил молодой человек, который изъявил желание работать на упомянутом маршруте. И.о. начальника КУ «Транспортное управление» Евгений Лещенко сообщил, что перед объявлением конкурса с данным перевозчиком созванивались, но от него заявка для участия в конкурсе не поступала.

Градоначальник заявил о намерении встретиться с упомянутым перевозчиком, дабы лично от него узнать причину отказа от участия в конкурсе.

И.о. КУ «Транспортное управление» также отметил, что на следующей неделе будет объявлен повторный конкурс по рассматриваемому маршруту. Кроме того, Евгений Лещенко сообщил, что недавно был объявлен конкурс на маршрут, соединяющий микрорайон Юбилейный и центральную часть города, но он также не состоялся, поскольку ни один перевозчик не подал заявку. Помимо этого, и. о. КУ «Транспортное средство», комментируя положение дел на автобусном маршруте №5, связывающем Юбилейный, юго-западную часть Саранска и Химмаш, заявил, что после изменения маршрута пассажиропоток стал налаживаться.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске прошел семинар для предпринимателей.