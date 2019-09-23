В Саранске подвели итоги благоустройства дворовых территорий

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, которое прошло 23 сентября, были подведены итоги благоустройства придомовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Ленинском и Пролетарском районах работы завершились. Глава администрации Октябрьского района сообщил, что работы во всех дворовых территориях завершены, но подрядная организация ООО «Дорожник», выполнявшая благоустройство, затягивает сроки по сдаче документов.

Мэр Саранска Пётр Тултаев заявил о необходимости актуализировать перечень дорог для ремонта на следующий год.

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Источник: adm-saransk.ru