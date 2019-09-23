В Саранске прошли соревнования по легкой атлетике

В Саранске были проведены соревнования по легкой атлетике среди школьников.

Указанные соревнования проводились в период с 18 по 19 сентября на стадионе «Старт».

В общекомандном зачете победу одержали представители МОУ «СОШ №37». Второе место заняла команда МОУ «СОШ №27». Третье место досталось команде МОУ «СОШ №40».

Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Саранска стало организатором данных соревнований.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

Также читайте о том, что футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:0 обыграла ФК «Текстильщик».

Источник: adm-saransk.ru