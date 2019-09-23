В Саранске ведется работа по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, прошедшего 23 сентября, была обсуждена работа по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

С начала года нынешнего года по факту наличия указанной задолженности в городе были подано 1584 исковых заявления, из них 106 – на нанимателей муниципального жилья.

Глава администрации Ленинского района Александр Юткин доложил, что по пяти адресам были поданы иски на выселение за большую задолженность за жилищно-коммунальные услуги, а 31 квартира была отключена от электроэнергии.

Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин сообщил, что было вынесено 1000 судебных приказов, а также было заключено 34 договора на реструктуризацию задолженности. Кроме того, было подано три иска на выселение из жилого помещения.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков доложил, что было подано 1239 исковых заявлений на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, по двум квартирам за большие задолженности за ЖКУ суд удовлетворил иски о выселении жильцов без предоставления другого жилого помещения.

Мэр Саранска Пётр Тултаев отметил, что в каждом случае при рассмотрении вопросов о задолженности за жилищно-коммунальные услуги следует применять индивидуальный подход, поскольку есть люди, которые нуждаются в помощи, попав в трудную жизненную ситуацию.

По информации «Известий Мордовии».

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