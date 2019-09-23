В Саранске 24 сентября начнется отопительный сезон

В Саранске отопительный сезон начнется 24 сентября.

Готовность жилого фонда города к отопительному сезону была обсуждена в ходе оперативного совещания, которое прошло 23 сентября в администрации Саранска.

Главы районных администраций сообщили, что отопительные системы всех многоквартирных домов готовы к подаче теплоносителя.

Первый заместитель главы администрации Саранска Игорь Бутяйкин пояснил, что нынешнее законодательство обязывает начинать пуск тепла, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не превышает 8 градусов тепла.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев дал поручение подготовить постановление о начале отопительного сезона с 24 сентября.

Игорь Бутяйкин отметил, что пуск тепла будет осуществляться поэтапно.

По информации «Известий Мордовии».

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