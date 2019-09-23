В Саранске был задержан мужчина, угрожавший убийством работникам одного из местных магазинов

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 32-летний местный житель, который угрожал убийством работникам одного из магазинов города.

В вечернее время суток 32-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин, расположенный на территории юго-западной части города, и потребовал от продавцов дать ему спиртного. Затем посетитель принялся оскорблять сотрудников торгового заведения и угрожать им убийством.

Мужчина был задержан прибывшими на место инцидента сотрудниками Росгвардии.

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Источник: rosgvard.ru