Житель Саранска остался без ружья из-за долгов

В Саранске местный житель лишился оружия из-за задолженности по кредиту.

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району Саранска на принудительном исполнении находится исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании остатка задолженности по кредитным платежам на сумму более 35 млн руб.

Должник в добровольном порядке не исполнил требования исполнительного документа, по причине чего судебным приставом-исполнителем были приняты меры по наложению ареста на принадлежащее должнику имущество, в том числе на охотничье огнестрельное оружие. Арестованное имущество было изъято и передано на хранение.

В случае непринятия должником мер по погашению задолженности, арестованное имущество будет передано на реализацию.

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Источник: r13.fssprus.ru