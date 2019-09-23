Жительницу Мордовии осудили за кражу денег с банковского счета знакомой

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении гражданки, которая похитила денежные средства с банковской карты своей знакомой.

11 мая нынешнего года злоумышленница в компании нескольких своих знакомых распивала алкогольные напитки. В ходе попойки одна из участниц застолья передала преступнице свою банковскую карту и сообщила пин-код от неё, дабы последняя купила спиртное и закуску.

В итоге осужденная похитила с банковского счета знакомой денежные средства в сумме 45 тыс. рублей.

Решением Чамзинского районного суда в отношении преступницы была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: chamzinsky.mor.sudrf.ru