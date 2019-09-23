В Мордовии заключили под стражу гражданина, подозреваемого в мошенничестве

В Мордовии был заключен под стражу гражданин, который подозревается в мошенничестве.

За нарушение режима домашнего ареста предполагаемый лидер организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством, был заключен под стражу.

В августе нынешнего года в Мордовии были задержаны 10 человек, которые на протяжении двух лет похищали деньги у жителей Саранска. Предполагаемые преступники, представляясь сотрудниками газовой службы, по завышенным ценам продавали горожанам газовые и дымовые извещатели.

Жертвами подозреваемых стали 92 человека. Сумма ущерба составила 570 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф